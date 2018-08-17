Названы все пары плей-офф раунда Лиги Европы

Третий раунд Лиги Европы по футболу завершился 16 августа. По его результатам стали известны все пары, которые будут бороться за выход в групповой турнир.
Луганская "Заря" сразится с немецкими "РБ Лейпциг". Даты проведения матчей - 23 и 30 августа. Первая игра плей-офф будет проходить на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.
Все пары плей-офф Лиги Европы:
Олимпиакос – Бернли
Заря - РБ Лейпциг
Олимпия Любляна - Спартак Трнава
Апоэл - Астана
Русенборг - Шкендия
Дюделанж - ЧФР Клуж
Судува - Селтик
Шериф - Карабах
Мальме - Митьюлланд
Торпедо Кутаиси - Лудогорец
Сигма Оломоуц - Севилья
Сарпсборг 08 - Маккаби Тель-Авив
Партизан - Бешикташ
Рапид - Стяуа
Аполлон - Базель
Глазго Рейнджерс - Уфа
Аталанта - Копенгаген
Зенит - Мольде
Тренчин - АЕК
Ларнака Генк - Брондбю
Гент – Бордо
Как сообщал "УРА-Информ", "Заря" героически обыграла "Брагу" в Лиге Европы, благодаря чему вышла в плей-офф.