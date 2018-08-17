Названы все пары плей-офф раунда Лиги Европы

Владимир Путин на прошлой неделе поприветствовал гостей, зрителей и игроков со всего мира на чемпионате по футболу, который Москва стремится задействовать в дипломатических целях. Но есть человек, который еще сильнее жаждет воспользоваться чемпионатом мира, - это Рамзан Кадыров, пишет в статье для Foreign Policy журналист Карим Зидан.