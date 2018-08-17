15:30 17.08.2018 | Спорт | Новости
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Названы все пары плей-офф раунда Лиги Европы

Третий раунд Лиги Европы по футболу завершился 16 августа. По его результатам стали известны все пары, которые будут бороться за выход в групповой турнир.

Названы все пары плей-офф раунда Лиги Европы

Луганская "Заря" сразится с немецкими "РБ Лейпциг". Даты проведения матчей - 23 и 30 августа. Первая игра плей-офф будет проходить на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Все пары плей-офф Лиги Европы:

Олимпиакос – Бернли

Заря - РБ Лейпциг

Олимпия Любляна - Спартак Трнава

Апоэл - Астана

Русенборг - Шкендия

Дюделанж - ЧФР Клуж

Судува - Селтик

Шериф - Карабах

Мальме - Митьюлланд

Торпедо Кутаиси - Лудогорец

Сигма Оломоуц - Севилья

Сарпсборг 08 - Маккаби Тель-Авив

Партизан - Бешикташ

Рапид - Стяуа

Аполлон - Базель

Глазго Рейнджерс - Уфа

Аталанта - Копенгаген

Зенит - Мольде

Тренчин - АЕК

Ларнака Генк - Брондбю

Гент – Бордо

Как сообщал "УРА-Информ", "Заря" героически обыграла "Брагу" в Лиге Европы, благодаря чему вышла в плей-офф.


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