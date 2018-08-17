ФИФА "штрафануло" "Атлетико" за трансфер

Это произошло из-за нарушения пункта регламента о статусе и трансфере игроков. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Кроме денежного штрафа "матрасникам" вынесено предупреждение.

"Атлетико" ответственен за заключение контракта, который позволял третьей стороне влиять на независимость клуба в вопросах занятости и трансферов и вводить не соответствующую действительности информацию в международную систему регистрации трансферов игроков.

Как сообщал "УРА-Информ", UEFA представил номинантов на звание самого красивого гола сезона 2017-2018. На победу в опросе претендуют голы из 11 турниров под эгидой организации. С каждого турнира за последний год отобрали по одному претенденту.