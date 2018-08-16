Василий Ломаченко установил уникальный рекорд в соцсетях - ФОТО

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко установил уникальный для украинского спорта рекорд в социальных сетях. Так, количество подписчиков в его Instagram составило 1 миллион человек.
Об этом украинец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
По этому поводу, боец выразил огромную благодарность своим фанатам и опубликовал фотографию с чемпионским поясом.
"1000000 подписчиков! Спасибо вам!", - отметил Ломаченко.
В то же время поклонники боксера мгновенно отреагировали на пост. В частности, активные пользователи написали, что очень рады за Василия, и что один миллион – это совсем не предел.
Стоит добавить, что свой следующий бой Ломаченко проведет 1 декабря в Лос-Анджелесе с победителем пары Раймундо Бельтран - Хосе Педраса.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал, как занимается на велотренажере и зачитал короткое четверостишие под соответствующую музыку.
"Продолжаем идти к своей цели. И одновременно крутим педали, чтобы не дали", – написал Василий на манер рэп-исполнителя.