12:55 16.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Василий Ломаченко установил уникальный рекорд в соцсетях - ФОТО

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко установил уникальный для украинского спорта рекорд в социальных сетях. Так, количество подписчиков в его Instagram составило 1 миллион человек.

Василий Ломаченко установил уникальный рекорд в соцсетях - ФОТО

Об этом украинец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По этому поводу, боец выразил огромную благодарность своим фанатам и опубликовал фотографию с чемпионским поясом.

"1000000 подписчиков! Спасибо вам!", - отметил Ломаченко.

В то же время поклонники боксера мгновенно отреагировали на пост. В частности, активные пользователи написали, что очень рады за Василия, и что один миллион – это совсем не предел.

Стоит добавить, что свой следующий бой Ломаченко проведет 1 декабря в Лос-Анджелесе с победителем пары Раймундо Бельтран - Хосе Педраса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал, как занимается на велотренажере и зачитал короткое четверостишие под соответствующую музыку. 

"Продолжаем идти к своей цели. И одновременно крутим педали, чтобы не дали", – написал Василий на манер рэп-исполнителя.


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