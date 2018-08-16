Цуренко обыграла 9 ракетку мира на престижном теннисном турнире в Цинциннати

Об этом сообщается на сайте турнира.

Как отмечается, украинская теннисистка потерпела поражение в первом сете со счетом 2:6, однако после этого выиграла две партии – 6:4, 6:4.

Для Цуренко эта победа стала первой, за последние три года, над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. Все они состоялись в 2015 году: против Бушар (7), Петкович (10), Мугурусы (9), Плишковой (8) и Шафаржовой (6).

Стоит добавить, что в 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятая ракетка мира Элина Свитолина с полной уверенностью пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Торонто.