10:58 16.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко обыграла 9 ракетку мира на престижном теннисном турнире в Цинциннати

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, неожиданно для всех, обыграла действующую чемпионку во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати. 

Цуренко обыграла 9 ракетку мира на престижном теннисном турнире в Цинциннати

Об этом сообщается на сайте турнира. 

Как отмечается, украинская теннисистка потерпела поражение в первом сете со счетом 2:6, однако после этого выиграла две партии – 6:4, 6:4.

Для Цуренко эта победа стала первой, за последние три года, над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. Все они состоялись в 2015 году: против Бушар (7), Петкович (10), Мугурусы (9), Плишковой (8) и Шафаржовой (6).

Стоит добавить, что в 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятая ракетка мира  Элина Свитолина с полной уверенностью пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Торонто. 


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