Старт Серии А могут перенести

Стартовые матчи чемпионата Италии должны были начаться в субботу, 18 августа, но после того как в стране объявили национальный траур, руководство лиги рассматривает вариант с переносом всего тура, сообщает Football Italia.

Дженоа и Сампдория уже подали прошение о переносе их матчей, так как в эти выходные состоятся похороны погибших в трагедии на Генуезском мосту.

Как сообщал "УРА-Информ", под завалами обрушившегося в Италии моста могут находиться еще 10-20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци. По данным Коцци, в результате обвала моста в Италии, который произошел днем 14 августа в Генуе, погибли 39 человек, еще 15 ранены, 9 из низ находятся в тяжелом состоянии.