08:32 15.08.2018 | Спорт | Новости
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За выход в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" поборется с "Аяксом"

Соперником киевского "Динамо" в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов будет амстердамский "Аякс".

За выход в групповой этап Лиги чемпионов

Накануне во вторник, 14 августа, в ответном матче третьего квалификационного раунда голландский клуб разгромил на своем поле бельгийский "Стандард" со счетом 3:0. Первая игра в Льеже неделю назад завершилась вничью 2:2.

Таким образом, "Аякс" вышел в раунд плей-офф, где сыграет с "Динамо", что было заранее определено жеребьевкой.

Команды 22 августа сыграют в Амстердаме, а 28 августа - в Киеве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".


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