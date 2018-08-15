За выход в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" поборется с "Аяксом"

Накануне во вторник, 14 августа, в ответном матче третьего квалификационного раунда голландский клуб разгромил на своем поле бельгийский "Стандард" со счетом 3:0. Первая игра в Льеже неделю назад завершилась вничью 2:2.

Таким образом, "Аякс" вышел в раунд плей-офф, где сыграет с "Динамо", что было заранее определено жеребьевкой.

Команды 22 августа сыграют в Амстердаме, а 28 августа - в Киеве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".