Владимир Мазяр возглавит ФК "Львов"

Об этом сообщает footballua.tv.

До недавнего времени 40-летний украинский специалист Владимир Мазяр тренировал казахстанский "Акжаик". Также в его послужном списке тренера значится работа со "Сталью", "Вересом", "Рухом" и "Полесьем".

После четырех туров чемпионата Украины по футболу у "Львова" в активе 4 очка. Владимир Мазяр дебютирует на посту главного тренера львовской команды перед матчем против донецкого "Шахтера".

Как сообщал "УРА-Информ", Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности киевского "Динамо". Причиной проверок стали обнародованные в СМИ зарплатные ведомости игроков киевского клуба. Выяснилось, что официальные зарплаты игроков бело-синих составляют около 20 тыс. грн в месяц.