15:08 15.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Владимир Мазяр возглавит ФК "Львов"

На посту главного тренера ФК "Львов" Владимир Мазяр заменит бразильца Жилмара. Он уволился из-за несоответствия должности - не имел тренерской лицензии для работы в УПЛ.

Владимир Мазяр возглавит ФК

Об этом сообщает footballua.tv.

До недавнего времени 40-летний украинский специалист Владимир Мазяр тренировал казахстанский "Акжаик". Также в его послужном списке тренера значится работа со "Сталью", "Вересом", "Рухом" и "Полесьем".

После четырех туров чемпионата Украины по футболу у "Львова" в активе 4 очка. Владимир Мазяр дебютирует на посту главного тренера львовской команды перед матчем против донецкого "Шахтера".

Как сообщал "УРА-Информ", Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности киевского "Динамо". Причиной проверок стали обнародованные в СМИ зарплатные ведомости игроков киевского клуба. Выяснилось, что официальные зарплаты игроков бело-синих составляют около 20 тыс. грн в месяц.


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