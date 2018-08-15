Свитолина сразила россиянку и вышла в третий круг турнира WTA

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Так, чтобы обыграть Светлану Кузнецову украинской теннисистке потребовалось 2 часа 43 минуты. В результате Свитолина победила со счетом 7:6 (7: 1), 4:6, 6:4.

Согласно недавно полученным сведениям, в следующем круге украинка сыграет с победительницей дуэли Аманда Анисимова (США) – Петра Мартич (Хорватия).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.

Смешанной франко-украинской команде противостояли Ракель Атава из США и Сантьяго Гонсалеса из Мексики.