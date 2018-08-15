Свитолина сразила россиянку и вышла в третий круг турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в американском городе Цинциннати с призовым фондом 2,875 млн. долларов.
Об этом сообщает Большой теннис Украины.
Так, чтобы обыграть Светлану Кузнецову украинской теннисистке потребовалось 2 часа 43 минуты. В результате Свитолина победила со счетом 7:6 (7: 1), 4:6, 6:4.
Согласно недавно полученным сведениям, в следующем круге украинка сыграет с победительницей дуэли Аманда Анисимова (США) – Петра Мартич (Хорватия).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.
Смешанной франко-украинской команде противостояли Ракель Атава из США и Сантьяго Гонсалеса из Мексики.