Стало известно, где состоится следующий бой Ломаченко

По информации агентства Boxing Scene, запланировано, что бой пройдет в Лос-Анджелесе.

Арум же утверждает, что уже назначена и дата поединка предполагается, что он состоится первого декабря.

Стоит добавить, что ранее предыдущий менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер проведет следующий бой первого декабря против победителя поединка между Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрас (24-1-0, 12 КО).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.