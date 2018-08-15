16:14 15.08.2018 | Спорт | Новости
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Хавбек "Баварии" может перейти в клуб к Коноплянке

Немецкий "Шальке" пытается перехватить полузащитника мюнхенской "Баварии" Себастьяна Руди в РБ Лейпциг.

Хавбек

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско в мюнхенском аэропорту встречался с Себастианом Руди. Наставник гельзенкирхенцев пытался уговорить игрока сборной Германии присоединиться к его команде, информирует Bild.

Ранее сообщалось, что Руди близок к переходу в РБ Лейпциг. Футболист уже даже побывал в расположении "быков".

Как сообщал "УРА-Информ", соперником киевского "Динамо" в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов будет амстердамский "Аякс". Накануне во вторник, 14 августа, в ответном матче третьего квалификационного раунда голландский клуб разгромил на своем поле бельгийский "Стандард" со счетом 3:0. Первая игра в Льеже неделю назад завершилась вничью 2:2.


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