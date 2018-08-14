Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура

Согласно недавно полученным сведениям, в матче третьего тура против Шарлеруа Макаренко отыграл все 90 минут.

Таким образом, украинец сыграл против Шарлеруа весь матч, а Андерлехт победил со счетом 2:1.

Стоит добавить, что в прошлых двух турах в символическую сборную чемпионата Бельгии дважды попадал Руслан Малиновский и однажды Игорь Пластун.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фаворит донецкого Шахтера Тайсон накануне может подписать соглашение с итальянской Ромой. Соответствующую информацию подтвердил представитель 30-летнего капитана Шахтера Диего Дорнеллес.