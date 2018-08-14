18:05 14.08.2018 | Спорт | Новости
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UEFA представил номинантов на лучший гол сезона - ВИДЕО

UEFA представил номинантов на звание самого красивого гола сезона 2017-2018.

UEFA представил номинантов на лучший гол сезона - ВИДЕО

На победу в опросе претендуют голы из 11 турниров под эгидой организации. С каждого турнира за последний год отобрали по одному претенденту.

В список кандидатов вошли:

Люси Бронза (Лион - Манчестер Сити, женская Лига чемпионов)

Ольга Кармона (Швейцария - Испания, чемпионат мира среди девушек до 19 лет)

Елисандро (Спортинг - Интер, кубок УЕФА по футзалу)

Эллиот Емблтон (Турция - Англия, чемпионат Европы среди юношей до 19 лет)

Кристиан Эриксен (Ирландия - Дания, европейская квалификация к ЧМ-2018)

Паулу Эштрела (Порту - Бешикташ, юношеская лига УЕФА)

Ева Наварро (Германия - Испания, чемпионат Европы среди девушек до 17 лет)

Димитри Пайе (Марсель - РБ Лейпциг, Лига Европы)

Гонсалу Рамуш (Словения - Португалия, чемпионат Европы среди юношей до 17 лет)

Рикардинью (Португалия - Румыния, Евро-2018 по футзалу),

Криштиану Роналду (Ювентус - Реал, Лига чемпионов).

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте UEFA.

Как сообщал "УРА-Информ", стали известны номинанты на звание лучшего футболиста Лиги Европы УЕФА по итогам прошлого сезона 17/18. В список попали игроки из испанского и французского клубов, которые сыграли в решающем матче, сообщает официальный Twitter Лиги Европы. Это двое футболистов из команды-победительницы мадридского "Атлетико" - француз Гризманн и аргентинец Диего Годин. Третьим претендентом стал игрок из клуба-финалиста «Марселя» француз Димитри Паэт. Победителя объявят 31 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы.


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