Цуренко с победы стартовала на престижном турнире в США

Об этом свидетельствуют сведения на сайте соревнований.

Согласно недавно полученным сведениям, украинская теннисистка без проблем одолела соперницу Даниэль Коллинс со счетом - 6:0, 6:2. Киевлянка реализовала пять брейков и не отдала оппонентке ни одного гейма на своей подаче.

Примечательно, что во втором раунде турнира с призовым фондом 2,874 млн долл., украинку ждет поединок против седьмой сеяной Гарбинье Мугурусою из Испании.



Добавим также, во втором круге турнира начнет борьбу и Элина Свитолина, которая будет противостоять россиянке Светлане Кузнецовой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятая ракетка мира Элина Свитолина стала первой участницей полуфинала турнира WTA Premier. Украинке успешно удалось обыграть 15-ю ракетку мира бельгийку Элизу Мартинес. В первом сэте соперница захватила инициативу на корте и лидировала в счете 4:0.