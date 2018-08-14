16:20 14.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко с победы стартовала на престижном турнире в США

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала уверенную победу на теннисном турнире категории WTA Premier в американском городе Цинциннати.

Цуренко с победы стартовала на престижном турнире в США

Об этом свидетельствуют сведения на сайте соревнований.

Согласно недавно полученным сведениям, украинская теннисистка без проблем одолела соперницу Даниэль Коллинс со счетом - 6:0, 6:2. Киевлянка реализовала пять брейков и не отдала оппонентке ни одного гейма на своей подаче. 

Примечательно, что во втором раунде турнира с призовым фондом 2,874 млн долл., украинку ждет поединок против седьмой сеяной Гарбинье Мугурусою из Испании. 

Добавим также, во втором круге турнира начнет борьбу и Элина Свитолина, которая будет противостоять россиянке Светлане Кузнецовой. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятая ракетка мира Элина Свитолина стала первой участницей полуфинала турнира WTA Premier. Украинке успешно удалось обыграть 15-ю ракетку мира бельгийку Элизу Мартинес. В первом сэте соперница захватила инициативу на корте и лидировала в счете 4:0. 


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