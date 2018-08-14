Милевский может вернуться в свой бывший клуб

Однако, Шпилевский недавно был уволен со своей должности, что открыло путь для возвращения Милевского в клуб.

Об этом во время веб-конференции на Sport.ua рассказал Александр Алиев.

Напомним, что 33-летний Милевский играл за "Динамо" Брест с прошлого лета и в текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.

Как сообщал "УРА-Информ", скандально известный экс-нападающий киевского "Динамо" рассказал о том, с какими суммами ему приходилось прощаться в качестве наказания за нарушение режима. "Как будто в "Динамо" все пили воду и ложились спать в 12 ночи. Конечно, я нарушал режим, не скрываю. Но так, как об этом пишут, это уже чересчур", - отметил Миля. Он также добавил, что обычно выкладывал 50-60 тысяч долларов, в зависимости от настроения президента клуба Игоря Суркиса.