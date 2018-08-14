Лидер Шахтера близок к переходу в итальянский клуб

Так, только за последние сутки представители "джаллоросси" несколько раз контактировали с окружением 30-летнего капитана "горняков". Как ожидается, ситуация должна проясниться в ближайшие 48 часов.

По предварительным сведениям, трансферная стоимость Тайсона находится на уровне 15 млн евро.

Стоит добавить, что бразильский Интернасьонал проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника Тайсона. Затем предложение Шахтеру по поводу покупки Тайсона сделал бразильский Сан-Паулу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство украинской Премьер-Лиги опредилило лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах четвертого тура Чемпионата УПЛ.