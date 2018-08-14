10:43 14.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Лидер Шахтера близок к переходу в итальянский клуб

Фаворит донецкого Шахтера Тайсон накануне может подписать соглашение с итальянской Ромой. Соответствующую информацию подтвердил представитель 30-летнего капитана Шахтера Диего Дорнеллес, передает Corriere Giallorosso.

Лидер Шахтера близок к переходу в итальянский клуб

Так, только за последние сутки представители "джаллоросси" несколько раз контактировали с окружением 30-летнего капитана "горняков". Как ожидается, ситуация должна проясниться в ближайшие 48 часов.

По предварительным сведениям, трансферная стоимость Тайсона находится на уровне 15 млн евро.

Стоит добавить, что бразильский Интернасьонал проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника Тайсона. Затем предложение Шахтеру по поводу покупки Тайсона сделал бразильский Сан-Паулу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство украинской Премьер-Лиги опредилило лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах четвертого тура Чемпионата УПЛ. 


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