"Ювентус" отказался продать "Реалу" своего полузащитника

Об этом сообщает Tuttosport.

Как отмечается, на сегодняшний день "сливочные" направили "Ювентусу" предложение о приобретении боснийского футболиста в размере 60 млн. евро.

По предварительным сведениям, представители "старой синьоры" изучили условия потенциальной сделки, однако ответили отказом и установили на Пьянича ценник в 100 млн евро. При этом, туринцы намерены продлить соглашение с игроком, которое рассчитано до конца июня 2021 года.

Добавим, Пьянич входит в список трансферных целей "Барселоны", "Челси" и " Манчестер Сити".

Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл 44 матча и забил семь голов за туринский клуб.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможности трансфера одного из лидеров команды, финалиста ЧМ-2018 Луки Модрича.