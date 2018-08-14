14:55 14.08.2018 | Спорт | Новости
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"Ювентус" отказался продать "Реалу" своего полузащитника

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич планирует в дальнейшем играть за бьянконери, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".

Об этом сообщает Tuttosport.

Как отмечается, на сегодняшний день "сливочные" направили "Ювентусу" предложение о приобретении боснийского футболиста в размере 60 млн. евро. 

По предварительным сведениям, представители "старой синьоры" изучили условия потенциальной сделки, однако ответили отказом и установили на Пьянича ценник в 100 млн евро. При этом, туринцы намерены продлить соглашение с игроком, которое рассчитано до конца июня 2021 года. 

Добавим, Пьянич входит в список трансферных целей "Барселоны", "Челси" и " Манчестер Сити".

Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл 44 матча и забил семь голов за туринский клуб.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможности трансфера одного из лидеров команды, финалиста ЧМ-2018 Луки Модрича.


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