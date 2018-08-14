"Динамо" обыграло "Славию" и вышло в плей-офф раунда Лиги чемпионов

Матч в Кмеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".

Напомним, первый матч неделю назад в Праге завершился вничью 1:1. Поэтому по количество набранных очков дальше прошла украинская команда.

Как сообщал УРА-Информ, в решающем раунде плей-офф квалификации "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Стандард", который завершится позже.