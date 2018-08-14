22:15 14.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" обыграло "Славию" и вышло в плей-офф раунда Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 

Матч в Кмеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".

Напомним, первый матч неделю назад в Праге завершился вничью 1:1. Поэтому по количество набранных очков дальше прошла украинская команда.

Как сообщал УРА-Информ, в решающем раунде плей-офф квалификации "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Стандард", который завершится позже.


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