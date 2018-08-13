10:18 13.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер получил статус суперчемпиона WBA

Наиболее титулованный боксер независимой Украины Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона Международной ассоциациии профессионального бокса. Теперь украинец имеет право претендовать на бой с чемпионом WBA в любой весовой категории.

Украинский боксер получил статус суперчемпиона WBA

Об этом сообщает Ring Polska.

Как отмечается, Ломаченко нокаутировал Линареса и отобрал у венесуэльца титула WBA в легком весе. Известно, что по правилам профессионального бокса украинець не мог владеть титулам в разных весовых категориях. В связи с этим мастер кожаной перчатки сделал выбор в пользу легкого веса (до 61,2 кг) и отказался от пояса WBO во втором полулегком дивизионе (до 59 кг).

WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, которые вскоре должны начать переговоры. Кстати, оба боксера уже получили уведомление о необходимости начать между собой переговоры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.


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