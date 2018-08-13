Украинский боксер получил статус суперчемпиона WBA

Наиболее титулованный боксер независимой Украины Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона Международной ассоциациии профессионального бокса. Теперь украинец имеет право претендовать на бой с чемпионом WBA в любой весовой категории.
Об этом сообщает Ring Polska.
Как отмечается, Ломаченко нокаутировал Линареса и отобрал у венесуэльца титула WBA в легком весе. Известно, что по правилам профессионального бокса украинець не мог владеть титулам в разных весовых категориях. В связи с этим мастер кожаной перчатки сделал выбор в пользу легкого веса (до 61,2 кг) и отказался от пояса WBO во втором полулегком дивизионе (до 59 кг).
WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, которые вскоре должны начать переговоры. Кстати, оба боксера уже получили уведомление о необходимости начать между собой переговоры.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.