Украинский боксер получил статус суперчемпиона WBA

Об этом сообщает Ring Polska.

Как отмечается, Ломаченко нокаутировал Линареса и отобрал у венесуэльца титула WBA в легком весе. Известно, что по правилам профессионального бокса украинець не мог владеть титулам в разных весовых категориях. В связи с этим мастер кожаной перчатки сделал выбор в пользу легкого веса (до 61,2 кг) и отказался от пояса WBO во втором полулегком дивизионе (до 59 кг).

WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, которые вскоре должны начать переговоры. Кстати, оба боксера уже получили уведомление о необходимости начать между собой переговоры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.