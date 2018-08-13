Украина заняла 8-е место в медальном зачете ЧЕ по летним видам спорта

Сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград.
Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Отметим, что соревнование в Великобритании и Германии стали первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который будет проводиться раз в четыре года. На турнире разыгрываются награды в семи видах спорта: легкой атлетике, водных видах, велоспорте, спортивной гимнастике, гребле, гольфе и триатлоне.
Чемпионат Европы по летним видам спорта-2018 (Глазго и Берлин)
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Россия – 31-19-16 (66)
2. Великобритания – 26-26-22 (74)
3. Италия – 15-17-28 (60)
4. Голландия – 15-15-13 (43)
5. Германия – 13-17-23 (53)
6. Франция – 13-14-15 (42)
7. Польша – 9-6-6 (21)
8. УКРАИНА – 8-13-5 (26)
9. Швейцария – 8-4-7 (19)
10. Венгрия – 7-4-4 (15)
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятая ракетка мира Элина Свитолина с полной уверенностью пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Торонто.