Назван лучший игрок четвертого тура УПЛ

Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Как отмечается, награда досталась полузащитнику "Шахтера" Марлосу, который в матче против "Ворсклы" (4:1) отметился голом.

В состав экспертной группы вошли: Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", УПЛ определила лучшего футболиста из всех, участвовавших во встречах 3-го тура чемпионата Украины. По результатам голосования голосования экспертов победу одержал полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич, который забил победный мяч в матче с "Шахтером".