15:55 13.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Назван лучший игрок четвертого тура УПЛ

Представительство украинской Премьер-Лиги опредилило лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах четвертого тура Чемпионата УПЛ. Соответствующие решение было принято без учета матча "Мариуполь" - "Динамо", который состоится до 26 сентября.

Назван лучший игрок четвертого тура УПЛ

Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Как отмечается, награда досталась полузащитнику "Шахтера" Марлосу, который в матче против "Ворсклы" (4:1) отметился голом. 

В состав экспертной группы вошли: Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"УПЛ определила лучшего футболиста из всех, участвовавших во встречах 3-го тура чемпионата Украины. По результатам голосования голосования экспертов победу одержал полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич, который забил победный мяч в матче с "Шахтером".


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