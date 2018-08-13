18:10 13.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Киевское "Динамо" официально представило своих новичков - ВИДЕО

Киевский футбольный клуб "Динамо" официально представил новичков команды Витора Буэно и Владислава Супрягу.

Киевское

Представление новичков "Динамо" состоялось во время пресс-конференции "Динамо" накануне перед ответным матчем против пражской "Славии".

Витор Буэно во время своего представления отметил, что имеет честь выступать в еврокубках в футболке "Динамо".

В свою очередь Владислав Супряга со своей стороны отметил, что постарается как можно быстрее попасть в стартовый состав "Динамо" и помочь команде завоевать важные трофеи.

Как сообщал "УРА-Информ", 18-летний форвард "Днепр-1" Владислав Супряга стал игроком "Динамо". Об этом сообщил официальный сайт киевского клуба. Контракт рассчитан на пять лет.


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