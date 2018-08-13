Киевское "Динамо" официально представило своих новичков - ВИДЕО

Представление новичков "Динамо" состоялось во время пресс-конференции "Динамо" накануне перед ответным матчем против пражской "Славии".

Витор Буэно во время своего представления отметил, что имеет честь выступать в еврокубках в футболке "Динамо".

В свою очередь Владислав Супряга со своей стороны отметил, что постарается как можно быстрее попасть в стартовый состав "Динамо" и помочь команде завоевать важные трофеи.

Как сообщал "УРА-Информ", 18-летний форвард "Днепр-1" Владислав Супряга стал игроком "Динамо". Об этом сообщил официальный сайт киевского клуба. Контракт рассчитан на пять лет.