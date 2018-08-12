Усик признан "чемпионом чемпионов" в престижном рейтинге IBF

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик занял первенство в рейтинге боксеров-тяжеловесов. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга.
Украинец оторвался на десяток очков от своих ближайших преследователей. Сразу за ним разместились россиянин Руслан Файфер. Тройку замкнул американец Эндрю Табити.
Далее следуют Мурат Гассиев, который занимает только шестую ступень, в основном из-за последнего поражения Усику. Еще один бывший соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки разместился на 7 месте.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский боксер Василий Ломаченко третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии американских спортивных журналистов. Александр Усик занял в рейтинге восьмое место, ранее он даже не входил в Топ-10 лучших.