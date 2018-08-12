08:00 12.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100201084:roman

Усик признан "чемпионом чемпионов" в престижном рейтинге IBF

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик занял первенство в рейтинге боксеров-тяжеловесов. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга.

Усик признан

Украинец оторвался на десяток очков от своих ближайших преследователей. Сразу за ним разместились россиянин Руслан Файфер. Тройку замкнул американец Эндрю Табити. 

Далее следуют Мурат Гассиев, который занимает только шестую ступень, в основном из-за последнего поражения Усику. Еще один бывший соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки разместился на 7 месте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский боксер Василий Ломаченко третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии американских спортивных журналистов. Александр Усик занял в рейтинге восьмое место, ранее он даже не входил в Топ-10 лучших.


Поделиться
 
В Киеве установили рекорд к Международному дню близнецов - ВИДЕО В Украине увеличилось количество смертельных случаев во время ДТП - ФОТО Эльбрус не щадит туристов-аматоров Doom Eternal презентовало новый ролик культовой игры "нулевых" - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив