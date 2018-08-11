Матч Лиги Европы закончился ранение бокового судьи

Об этом передает Footballski, которое опубликовало видео инцидента.

На видеозаписи четко видно, что 78 минуте при счете 0:2 болельщики хозяев бросили бутылку с трибун и попали в голову ассистенту арбитра. Мужчина сильно травмировал голову и потерял сознание на несколько минут, на видео можно увидеть значительное повреждение лобной части, после чего был доставлен в больницу.

Главный арбитр встречи приостановил поединок до выяснения всех обстоятельств инцидента, обе команды отправились в раздевалки. Однако после совещания представителей УЕФА было принято решение закончить матч согласно регламенту. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу австрийцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно УЕФА назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы.