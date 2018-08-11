19:00 11.08.2018 | Спорт | Новости
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Матч Лиги Европы закончился ранение бокового судьи

В поединке третьего раунда квалификации между австрийским "Штурмом" и кипрским "АЕКом" неизвестный фанат разбил голову боковому судье пивной бутылкой. 

Матч Лиги Европы закончился ранение бокового судьи

Об этом передает Footballski, которое опубликовало видео инцидента.

На видеозаписи четко видно, что 78 минуте при счете 0:2 болельщики хозяев бросили бутылку с трибун и попали в голову ассистенту арбитра. Мужчина сильно травмировал голову и потерял сознание на несколько минут, на видео можно увидеть значительное повреждение лобной части, после чего был доставлен в больницу.

Главный арбитр встречи приостановил поединок до выяснения всех обстоятельств инцидента, обе команды отправились в раздевалки. Однако после совещания представителей УЕФА было принято решение закончить матч согласно регламенту. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу австрийцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно УЕФА назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы


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