"Манюнайтед" одержал сокрушительную победу над "Лестером"

В первом тайме уже на 11-минуте стало понятно, что гостям нужно будет приложить вдвое больше усилий для победы. Хозяева заработали пенальти и без труда реализовали его. "Лестер" через Де Хеа пытался создавать "острые" моменты возле ворот хозяев, однако все пролетало выше перекладины.

Во втором тайме на 78 минуте пришла очередь на спасение вступать вратаря "Лестера". Датчанин в невероятном прыжке среагировал на выстрел с ближней дистанции африканца Лукаку. Однако чуть позже Люк Шоу сумел добавить еще один гол в актив принимающего клуба. В компенсированное время Джейми Варди отыграл один мяч, однако это сильно не повлияло на исход поединка - 2:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Красные дьяволы" отказались продавать Погба "Барселоне".