УЕФА назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы

В список попали игроки из испанского и французского клубов, которые сыграли в решающем матче, сообщает официальный Twitter Лиги Европы.

Это двое футболистов из команды-победительницы мадридского "Атлетико" - француз Гризманн и аргентинец Диего Годин. Третьим претендентом стал игрок из клуба-финалиста «Марселя» француз Димитри Паэт.

Победителя объявят 31 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, финальный матча Лиги Европы сезона-2017/2018 завершился в пользу Атлетико - 3:0. Гризманн в этой игре отметился дублем.

Как сообщал "УРА-Информ", Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности киевского "Динамо". После интервью футболиста налоговая решила проверить киевское Об этом сообщает УНН. В ответе на информационный запрос издания фискалы подтвердили информацию о проверке. Причиной проверок стали обнародованные в СМИ зарплатные ведомости игроков киевского клуба. Выяснилось, что официальные зарплаты игроков бело-синих составляют около 20 тыс. грн в месяц. Однако в конце июля футболист "Динамо" Дерелис Гонсалес в интервью бразильскому изданию озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов США в месяц.