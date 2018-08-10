Супряга перешел в "Динамо" - ВИДЕО

18-летний форвард "Днепр-1" Владислав Супряга стал игроком "Динамо". Об этом сообщил официальный сайт киевского клуба.

Контракт рассчитан на пять лет.

Как стало известно Tribuna.com, "Динамо" заплатило шесть миллионов евро за трансфер Владислава Супряги. Также киевский клуб отдаст днепрянам 50% из будущего трансфера нападающего. Кроме того, "Днепр-1" может получить дополнительные бонусы за успешные выступления Супряги в чемпионате.

Ранее президент "Днепр-1" Юрий Береза ​​говорил, что игрок не продается, а его стоимость - 15 млн евро.

Как сообщал "УРА-Информ", Киевское "Динамо" во вторник, 7 августа, на выезде сыграло вничью с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское Матч в Праге на "Эден Арене" завершился со счетом 1:1. При этом "бело-синие" открыли счет на 82 минуте после результативного удара Беньямина Вербича, но чехи на последней минуте компенсированного времени получили право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр, сравняв тем самым счет в поединке.