Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты в своей весовой категории

Чуть ниже в рейтинге расположился Теренс Кроуфорд, а тройку лучших бойцов российский представитель Геннадий Головкин. Александр Усик занял в рейтинге восьмое место, ранее он даже не входил в Топ-10 лучших. На данный момент он является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Первая пятерка боксеров на сегодняшний день выглядит так:

1. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очков легкий вес

2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очков первый полусредний вес

3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – 181 очков средний вес

4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО) – 160 очков легкий вес

5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко полусредний вес

Как сообщалось в "УРА-Информ", поединок украинского боксера, абсолютного чемпиона мира Александра Усика с британцем Тони Беллью состоится 10 ноября.