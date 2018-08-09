В УЕФА назвали претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов

УЕФА объявил списки номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего в Лиге чемпионов по итогам сезона-2017/18.
Победители станут известны 30 августа на жеребьевке группового этапа нового сезона Лиги чемпионов.
Списки номинантов выглядит следующим образом:
Вратари: Алиссон ("Рома"), Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал")
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
Как сообщал "УРА-Информ", бывший нападающий Реала Криштиану Роналду может вернуться на Сантьяго Бернабеу через год. Недавно футболист перешел в туринский Ювентус, но у португальца еще будет возможность сыграть за "сливочных" на Кубке Сантьяго Бернабеу. Это традиционный турнир, который проводит Реал накануне каждого сезона.