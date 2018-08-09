В УЕФА назвали претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов

Об этом сообщает УЕФА.

Победители станут известны 30 августа на жеребьевке группового этапа нового сезона Лиги чемпионов.

Списки номинантов выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон ("Рома"), Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал")

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

Как сообщал "УРА-Информ", бывший нападающий Реала Криштиану Роналду может вернуться на Сантьяго Бернабеу через год. Недавно футболист перешел в туринский Ювентус, но у португальца еще будет возможность сыграть за "сливочных" на Кубке Сантьяго Бернабеу. Это традиционный турнир, который проводит Реал накануне каждого сезона.