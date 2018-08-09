Украинская легкоатлетка вышла в финал чемпионата Европы

Наша соотечественница показала восьмой результат в квалификации. В группе В спортсменка прыгнула на 6,64 м. Этот результат стал ее лучшим в сезоне, сообщает XSPORT.

Лидером отборочного этапа стала сербка Ивана Шпанович, которой покорилась длина 6,84 м.

Финал прыжков в длину пройдет в субботу, 11 августа.

Добавим, что сборная Украины по легкой атлетике выиграла уже три медали на соревнованиях в Берлине.

Как сообщал "УРА-Информ", украинская велосипедистка Елена Старикова на чемпионате Европы завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров.