17:07 09.08.2018 | Спорт | Новости
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Украинская легкоатлетка вышла в финал чемпионата Европы

Украинская прыгунья в длину Марина Бех вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Украинская легкоатлетка вышла в финал чемпионата Европы

Наша соотечественница показала восьмой результат в квалификации. В группе В спортсменка прыгнула на 6,64 м. Этот результат стал ее лучшим в сезоне, сообщает XSPORT.

Лидером отборочного этапа стала сербка Ивана Шпанович, которой покорилась длина 6,84 м.

Финал прыжков в длину пройдет в субботу, 11 августа.

Добавим, что сборная Украины по легкой атлетике выиграла уже три медали на соревнованиях в Берлине.

Как сообщал "УРА-Информ", украинская велосипедистка Елена Старикова на чемпионате Европы завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров.


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