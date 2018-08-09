14:51 09.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Роналду может еще сыграть за Реал

Бывший нападающий Реала Криштиану Роналду может вернуться на Сантьяго Бернабеу через год.

Роналду может еще сыграть за Реал

Недавно футболист перешел в туринский Ювентус, но у португальца еще будет возможность сыграть за "сливочных" на Кубке Сантьяго Бернабеу.

Это традиционный турнир, который проводит Реал накануне каждого сезона. Он состоит всего из одного матча. Например, в следующем сезоне соперником "сливочных" будет Милан.

Кроме того Реал часто приглашает принять участие в турнире бывших звезд команды. В 2013 году за мадридцев сыграл Рауль. Также в этом и предыдущем году приглашался и бывший вратарь команды Икер Касильяс, однако его нынешняя команда Порту не отпускает голкипера.

В следующем году приглашенной звездой будет Криштиану Роналду из Ювентуса, сообщает Мarca. Поэтому португалец, вероятно, еще сыграет за свой бывший клуб хотя бы матч.

Как сообщал "УРА-Информ", португальский нападающий Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус". Трансфер 33-летнего португальского футболиста обошелся в 105 млн евро. Стоит напомнить, что менеджеры игрока называли сумму в 200 млн евро в качестве одноразовой оплаты при сумме отступных в 1 млрд евро.


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