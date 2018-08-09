После интервью футболиста налоговая решила проверить киевское "Динамо"

Об этом сообщает УНН.

В ответе на информационный запрос издания фискалы подтвердили информацию о проверке.

Причиной проверок стали обнародованные в СМИ зарплатные ведомости игроков киевского клуба. Выяснилось, что официальные зарплаты игроков бело-синих составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Однако в конце июля футболист "Динамо" Дерелис Гонсалес в интервью бразильскому изданию озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов США в месяц.

Информацией заинтересовались налоговики начав проверку.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" во вторник, 7 августа, на выезде сыграло вничью с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Праге на "Эден Арене" завершился со счетом 1:1. При этом "бело-синие" открыли счет на 82 минуте после результативного удара Беньямина Вербича, но чехи на последней минуте компенсированного времени получили право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр, сравняв тем самым счет в поединке.