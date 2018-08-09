13:13 09.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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После интервью футболиста налоговая решила проверить киевское "Динамо"

Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности киевского "Динамо".

После интервью футболиста налоговая решила проверить киевское

Об этом сообщает УНН.

В ответе на информационный запрос издания фискалы подтвердили информацию о проверке.

Причиной проверок стали обнародованные в СМИ зарплатные ведомости игроков киевского клуба. Выяснилось, что официальные зарплаты игроков бело-синих составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Однако в конце июля футболист "Динамо" Дерелис Гонсалес в интервью бразильскому изданию озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов США в месяц.

Информацией заинтересовались налоговики начав проверку.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" во вторник, 7 августа, на выезде сыграло вничью с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Праге на "Эден Арене" завершился со счетом 1:1. При этом "бело-синие" открыли счет на 82 минуте после результативного удара Беньямина Вербича, но чехи на последней минуте компенсированного времени получили право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр, сравняв тем самым счет в поединке.


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