Вида рассказал, что мечтает играть в чемпионате Англии

Экс-защитник кевского "Динамо", а сейчас игрок стамбульского "Бешикташа", Домагой Вида заявил, что мечтает поиграть в английской Премьер-лиге.
Об этом сообщает Metro.co.uk.
Как отмечается, в данное время еще неизвестно будет ли предложения из Англии, однако Вида очень бы хотел попробовать свои силы в этом чемпионате.
Примечательно, что на игрока обратили внимание во время выступления в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Тогда центральный защитник стал одним из главных героев матча 1/4 финала, забив гол в ворота России и реализовав пенальти в послематчевой серии.
Напомним, накануне в СМИ была информация о заинтересованости в услугах экс-динамовца Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", английский клуб "Челси" в ближайшее время намерен получить вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака в качестве замены Тибо Куртуа.