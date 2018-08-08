12:56 08.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Вида рассказал, что мечтает играть в чемпионате Англии

Экс-защитник кевского "Динамо", а сейчас игрок стамбульского "Бешикташа", Домагой Вида заявил, что мечтает поиграть в английской Премьер-лиге.

Вида рассказал, что мечтает играть в чемпионате Англии

Об этом сообщает Metro.co.uk.

Как отмечается, в данное время еще неизвестно будет ли предложения из Англии, однако Вида очень бы хотел попробовать свои силы в этом чемпионате.

Примечательно, что на игрока обратили внимание во время выступления в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Тогда центральный защитник стал одним из главных героев матча 1/4 финала, забив гол в ворота России и реализовав пенальти в послематчевой серии.

Напомним, накануне в СМИ была информация о заинтересованости в услугах экс-динамовца Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", английский клуб "Челси" в ближайшее время намерен получить вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака в качестве замены Тибо Куртуа. 


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