Американские фанаты смогут проходить на стадионы по отпечаткам пальцев

Такую возможность предоставила нью-йоркская компания Clear, которая ранее также установила биометрическую систему контроля на стадионе Safeco для фанатов бейсбольного клуба Mariners. Поклонники Mariners уже пользуются сервисом Clear, чтобы пройти КПП на стадион Safeco, и скоро они смогут с его помощью совершать покупки в некоторых палатках с хот-догами.

Кроме того, это будет первый случай в США, когда отпечатки пальцев заменят и кредитки, и удостоверения личности.

Как сообщал "УРА-Информ", в день финала Лиги чемпионов в украинской столице туристы и футбольные болельщики потратили в ресторанах и гостиницах около 50 млн грн гривен.