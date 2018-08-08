18:16 08.08.2018 | Спорт | Новости
100200852:roman_z

Американские фанаты смогут проходить на стадионы по отпечаткам пальцев

Болельщики профессиональных клубов по американскому футболу Seahawks и Sounders из города Сиэтл, штат Вашингтон, могут использовать отпечатки пальцев, чтобы проходить через контрольно-пропускные пункты и совершать покупки на стадионе CenturyLink.

Американские фанаты смогут проходить на стадионы по отпечаткам пальцев

Такую возможность предоставила нью-йоркская компания Clear, которая ранее также установила биометрическую систему контроля на стадионе Safeco для фанатов бейсбольного клуба Mariners. Поклонники Mariners уже пользуются сервисом Clear, чтобы пройти КПП на стадион Safeco, и скоро они смогут с его помощью совершать покупки в некоторых палатках с хот-догами.

Кроме того, это будет первый случай в США, когда отпечатки пальцев заменят и кредитки, и удостоверения личности.

Как сообщал "УРА-Информ", в день финала Лиги чемпионов в украинской столице туристы и футбольные болельщики потратили в ресторанах и гостиницах около 50 млн грн гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Над Англией пронесся огненный смерч - ВИДЕО Разлитую возле Днепра кислоту перевозили незаконно За убийство Бабченко ФСБ заплатила 100 тысяч долларов JoyCasino – мир бесконечных развлечений
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив