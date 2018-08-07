Украинка Старикова выиграла "серебро" на чемпионате Европы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета Украины.

Как отмечается, украинка показала уступила россиянке Дарье Шмелевой. Таким образом, Старикова оказалась на втором месте, где показала результат на 53.582 секунды.

Согласно недавно полученным сведениям, это уже третья медаль сборной Украины по велотреку на чемпионате Европы в Глазго.

Напомним, дуэт Любовь Басова - Елена Старикова завоевали серебряные медали в командном спринте. А Роман Гладыш выиграл "золото" в индивидуальной гонке на 15 км (скретч).

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская лига плавания выбрала украинскую столицу местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году.