11:53 07.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка Старикова выиграла "серебро" на чемпионате Европы - ФОТО

Украинская велосипедистка Елена Старикова на чемпионате Европы завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров. 

Украинка Старикова выиграла

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета Украины.

Как отмечается, украинка показала уступила россиянке Дарье Шмелевой. Таким образом, Старикова оказалась на втором месте, где показала результат на 53.582 секунды.

Согласно недавно полученным сведениям, это уже третья медаль сборной Украины по велотреку на чемпионате Европы в Глазго.

Напомним, дуэт Любовь Басова - Елена Старикова завоевали серебряные медали в командном спринте. А Роман Гладыш выиграл "золото" в индивидуальной гонке на 15 км (скретч).

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская лига плавания выбрала украинскую столицу местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году. 


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