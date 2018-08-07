Киевское "Динамо" в ничью сыграло со "Славией" в отборе Лиги чемпионов

Матч в Праге на "Эден Арене" завершился со счетом 1:1. При этом "бело-синие" открыли счет на 82 минуте после результативного удара Беньямина Вербича, но чехи на последней минуте компенсированного времени получили право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр, сравняв тем самым счет в поединке.

Ответный матч пражский и киевский клубы проведут в столице Украины 14 августа. Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19:30.

Напомним, в случае прохождения пражской "Славии" в третий раунде квалификации "динамовцы" на заключительной стадии сыграют против победителя пары "Стандард" - "Аякс".

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве на "Олимпийский" столичное " Динамо" принимало донецкий "Шахтер". Матч закончился поражением гостей со счетом - 1:0.