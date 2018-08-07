10:29 07.08.2018 | Спорт | Новости
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Голкипер "Атлетико" Облак может стать самым дорогим вратарем мира

Английский клуб "Челси" в ближайшее время намерен получить вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака в качестве замены Тибо Куртуа.

Голкипер

Об этом пишет Mundo Deportivo.

Сообщается, что лондонский "Челси" планирует выплатить сумму отступных, прописанную в контракте Облака, которая равна 100 млн евро. В случае перехода Облак станет самым дорогим вратарем мира. В настоящий момент этот статус принадлежит бразильцу Алиссону, чей трансфер из "Ромы" обошелся "Ливерпулю" в 75 млн евро.

По предварительной информации, соглашение 25-летнего словенского голкипера с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Облак стал игроком "Атлетико" летом 2014 года, сыграв в чемпионате Испании в 116 играх и пропустив 67 мячей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может заменить Антинуо Конте на должности главного тренера английского "Челси".


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