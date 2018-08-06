Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Как отметил президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов, соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта Лико. В частности, который ранее принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду 2017 года, а также юношеский чемпионат мира в этом году.

"Ориентировочная дата проведения международных соревнований - август следующего года", - говорится в сообщении.

Ксати, во время этого турнира будут разыгрываться олимпийские лицензии на Олимпиаду в Токио-2020.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинцы завоевали пять наград на чемпионате мира среди молодежи и юниоров в болгарском городе Пловдив. На соревнованиях в Болгарии байдарочник Олег Кухарик на 500-метровой дистанции с результатом 1 минута 36,078 секунды принес Украине золотую медаль.