14:56 06.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Накануне Европейская лига плавания выбрала украинскую столицу местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году.

Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Как отметил президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов, соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта Лико. В частности, который ранее принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду 2017 года, а также юношеский чемпионат мира в этом году.

"Ориентировочная дата проведения международных соревнований - август следующего года", - говорится в сообщении.

Ксати, во время этого турнира будут разыгрываться олимпийские лицензии на Олимпиаду в Токио-2020.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинцы завоевали пять наград на чемпионате мира среди молодежи и юниоров в болгарском городе Пловдив. На соревнованиях в Болгарии байдарочник Олег Кухарик на 500-метровой дистанции с результатом 1 минута 36,078 секунды принес Украине золотую медаль.


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