ФК "Славия" опубликовал список футболистов, которые выйдут на поле в поединке против "Динамо"

Кроме 11 игроков основы у чешского клуба будет 10 запасных футболистов на все позиции, по одному на форвардов и вратарей и по два на каждого опорника и хав-бэка.

- голкиперы: Коларж, Вантруба, Коварж;

- защитники: Цоуфал, Зелени, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фридрих, Покорны;

- полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауер, Стох, Белуце, Соучек, Алвир;

- форварды: Олайинка, Тецл, Шкода.

Напомним, что домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов Динамо – Манчестер Сити состоится в Киеве на НСК Олимпийский 24 февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал несколько комментариев по поводу тренерства киевского " Динамо" под руководством белорусского специалиста Александра Хацкевича.