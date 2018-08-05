06:00 05.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Славия" опубликовал список футболистов, которые выйдут на поле в поединке против "Динамо"

Чешская "Славия" выставила заявку на будущие поединки третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. 

ФК

Кроме 11 игроков основы у чешского клуба будет 10 запасных футболистов на все позиции, по одному на форвардов и вратарей и по два на каждого опорника и хав-бэка.

- голкиперы: Коларж, Вантруба, Коварж;

- защитники: Цоуфал, Зелени, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фридрих, Покорны;

- полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауер, Стох, Белуце, Соучек, Алвир;

- форварды: Олайинка, Тецл, Шкода.

Напомним, что домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов Динамо – Манчестер Сити состоится в Киеве на НСК Олимпийский 24 февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал несколько комментариев по поводу тренерства киевского " Динамо" под руководством белорусского специалиста Александра Хацкевича. 


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