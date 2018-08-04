Фонсека похвалил Хацкевича после вчерашней победы его подопечных в матче с "Шахтером"

Об этом передает "Профутбол".

Журналисты поинтересовались у иностранного специалиста, считает ли он победы "бело-синих" оправданной, так как в составе "Шахтера" играют более именитые игроки: "Выиграла команда, которая смогла забить один раз, что и происходило в играх с "Динамо" в последнее время. "Динамо" на этот раз было лучше".

Фонсека раздался очень лестными комментариями в сторону главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, заявив, что "он бы многому у него хотел поучиться": "Тренер соперника лучше, чем я. Это очень просто. Он выигрывает, доказывает, что он лучший. У него идеальная стратегия, чтобы выигрывать у "Шахтера". Это не ирония, он выигрывает, он лучше. Могу его поздравить".

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Динамо" с минимальным преимуществом разделался с донецким " Шахтером".