17:57 03.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский пловец пробился в финал чемпионата Европы

Двукратный призер чемпионата Европы-2016 Михаил Романчук вышел в финал чемпионата Европы-2018 по плаванию, который проходит в Шотландии.

Украинский пловец пробился в финал чемпионата Европы

Об этом сообщает Sports.ru.

В квалификации на дистанции в 400 метров вольным стилем 21-летний украинец показал лучший результат на четырех заплывах - 3:46.95 минуты.

Финал пройдет сегодня, 3 июля, в 19:00.

Отметим, что Романчук также выступит на чемпионате в 800-метровке и 1500 м вольным стилем.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские спортсмены Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали серебряные медали по синхронным прыжкам воду с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии в Казани.


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