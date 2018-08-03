Украинский пловец пробился в финал чемпионата Европы

Об этом сообщает Sports.ru.

В квалификации на дистанции в 400 метров вольным стилем 21-летний украинец показал лучший результат на четырех заплывах - 3:46.95 минуты.

Финал пройдет сегодня, 3 июля, в 19:00.

Отметим, что Романчук также выступит на чемпионате в 800-метровке и 1500 м вольным стилем.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские спортсмены Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали серебряные медали по синхронным прыжкам воду с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии в Казани.