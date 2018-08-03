Стал известен главный арбитр Суперкубка УЕФА

Отметим, что помощником Марчиняка будет бригада арбитров в составе Павла Сокольницкого и Томаша Листкевича, дополнительных ассистентов – Павла Рачковского и Томаша Мусяла.

По предварительной информации, резервным судьей встречи назначен Радослав Сейка.

Стоит добавить, что матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и победителем Лиги Европы "Атлетико" состоится 15 августа в Таллине (Эстония).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "красные дьяволы" перед началом сезона испытывают кадровые проблемы. В связи с этим игроки "МЮ" должны сократить свой отпуск и помочь команде.