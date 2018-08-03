10:47 03.08.2018 | Спорт | Новости
100200486:labazovych

Стал известен главный арбитр Суперкубка УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и победителем "Лиги Европы" Атлетико доверено обслуживать польской бригаде судей. Таким образом, главным судьей матча будет арбитр Польши Шимон Марчиняк.

Стал известен главный арбитр Суперкубка УЕФА

Отметим, что помощником Марчиняка будет бригада арбитров в составе Павла Сокольницкого и Томаша Листкевича, дополнительных ассистентов – Павла Рачковского и Томаша Мусяла.

По предварительной информации, резервным судьей встречи назначен Радослав Сейка.

Стоит добавить, что матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и победителем Лиги Европы "Атлетико" состоится 15 августа в Таллине (Эстония).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "красные дьяволы" перед началом сезона испытывают кадровые проблемы. В связи с этим игроки "МЮ" должны сократить свой отпуск и помочь команде.


Поделиться
Читайте также:
 
"Зеленые" аукционы: законодателям нужно договариваться Австрийские партии тоже боятся быть атакованными посредством фейковых новостей В нескольких восточных областях Украины ожидается самый высокий уровень пожароопасности Кислотой в лицо. Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив