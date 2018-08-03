23:22 03.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" с минимальным преимуществом разделался с донецким "Шахтером"

На НСК "Олимпийский" гостепреимство донецкого "Шахтера" закончилось поражением столичному "Динамо" со счетом - 1:0. Об этом говорится на официальном сайте УПЛ.

В первом тайме обе стороны постоянно старались контратаковать, однако было заметно, что родные трибуны и физическая подготовка подопечных Хацкевича в разы сильнее, нежели и "донецких". "Бело-синим" удавалось несколько раз в первой 45-минутке создавать опасные моменты у ворот соперника. Так, Кадар прокинул мяч головой на дальнюю штангу, где защита "горняков" оставил никем не прикрытого Вербича.

Во втором тайме и решился исход всего матча. На 65 минуте подача со штрафного нашла на дальней штанге снова никем не прикрытого Вербича, он спокойно "заколотил" стандартный мяч в дальнего навеса в ворота Пятова. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением футбольного матча между киевским " Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится на НСК "Олимпийский", в работу столичного метрополитена внесены изменения.


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