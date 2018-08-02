Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

Как информирует iSport.ua, после громкого заявления украинца, депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев предложил Усику рассмотреть вариант с выдачей российского гражданства.

По словам Свищева, украинца с удовольствием приняла бы любое государство. Вместе с тем российский депутат считает, что Усик является человеком с высокими моральными и этическими нравами. Кроме того, боксер никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

"Если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России – стоит задуматься", - отметил Свищев.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью хочет драться с непобеждённым украинским боксёром-профессионалом Александром Усиком в первом тяжелом весе.