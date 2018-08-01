Пять украинских теннисистов сыграют в квалификации US Open

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Как отмечается, что самыми опытными участниками американского турнира являются Стаховский и Марченко. Так, Сергей сыграет в 14-й раз подряд на US Open, а Илья — в 9-й раз.

Что касается женского одиночного разряда, то Костюк и Завацкая впервые попробуют свои силы на турнире. А вот Калинина сыграет на US Open в 4-й раз подряд, в прошлом году она сумела преодолеть первый раунд квалификации.

Стоит добавить, что в основной сетке турнира сыграют пять украинских теннисисток — Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская. В мужском разряде в основном раунде сыграет лишь Александр Долгополов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала первой спортсменкой, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса.