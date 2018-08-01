09:42 01.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Лунин сыграл на ноль в своем дебютном матче за "Реал" - ФОТО

Украинский голкипер Андрей Лунин положил начало за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед". Игра прошла в рамках Международного кубка чемпионов. Также за "сливочных" дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.

Лунин сыграл на ноль в своем дебютном матче за

Об этом сообщается в Twitter клуба.

Как отмечается, Мадридский "Реал" в рамках Международного кубка чемпионов сразился с "Манчестер Юнайтед" и уступил - 1:2. В частности, оба гола были пропущены Касильей в первом тайме. 

При этом, за МЮ отличились Алексис Санчес и Андера Эррера. На третьей добавленной минуте "сливочным" удалось сократить отставание - гол на счету Карима Бензема.

Кстати, украинский вратарь провел 45 минут против МЮ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в первом матче нового года установил рекорд чемпионатов Англии по количеству побед над одним и тем же соперником.


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