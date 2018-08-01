Лунин сыграл на ноль в своем дебютном матче за "Реал" - ФОТО

Украинский голкипер Андрей Лунин положил начало за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед". Игра прошла в рамках Международного кубка чемпионов. Также за "сливочных" дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.
Об этом сообщается в Twitter клуба.
Как отмечается, Мадридский "Реал" в рамках Международного кубка чемпионов сразился с "Манчестер Юнайтед" и уступил - 1:2. В частности, оба гола были пропущены Касильей в первом тайме.
При этом, за МЮ отличились Алексис Санчес и Андера Эррера. На третьей добавленной минуте "сливочным" удалось сократить отставание - гол на счету Карима Бензема.
Кстати, украинский вратарь провел 45 минут против МЮ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в первом матче нового года установил рекорд чемпионатов Англии по количеству побед над одним и тем же соперником.