Лунин сыграл на ноль в своем дебютном матче за "Реал" - ФОТО

Об этом сообщается в Twitter клуба.

Как отмечается, Мадридский "Реал" в рамках Международного кубка чемпионов сразился с "Манчестер Юнайтед" и уступил - 1:2. В частности, оба гола были пропущены Касильей в первом тайме.

При этом, за МЮ отличились Алексис Санчес и Андера Эррера. На третьей добавленной минуте "сливочным" удалось сократить отставание - гол на счету Карима Бензема.

Кстати, украинский вратарь провел 45 минут против МЮ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в первом матче нового года установил рекорд чемпионатов Англии по количеству побед над одним и тем же соперником.