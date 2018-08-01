14:18 01.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в матче за "Вест Хэм Юнайтед" с "Майнцем" из-за повреждений мыщц бедра.

Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы

Об этом сообщает zbirna.com.

Как отмечается, травма 28-летнего футболиста не является серьёзной. Однако, несмотря на это, наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини решил поберечь игрока перед стартом нового сезона в АПЛ.

Примечательно, что украинец из-за такой же травмы пропустил один контрольный матч на австрийском сборе.

Кстати, в прошедшем сезоне украинский нападающий принял участие в 18 матчах дортмундцев в немецкой Бундеслиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Вест Хэм Юнайтед" попал уже экс-игрок Шахтера Фред, который за рекордные деньги перебрался в Манчестер.


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