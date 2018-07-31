Бывший арбитр ФИФА уволился из-за коррупции

Об этом сообщает Sport Arena.

Соотвествующие заявление об уходе уже было отправлено главе ФФУ Андрею Павелко, комитету по развитию футбола в регионах и комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

По предварительной информации, настоящей причиной выхода из состава является отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна с должности вице-президента ФФУ. Также одной из причин называются "самоубийственные" публикации в СМИ с разбором матчей от комитета арбитров ФФУ.

В свою очередь по сведениям других источников, Шебек не прошел аттестацию, которая проходила 17 июля 2018. Поэтому, экс-арбитр не является делегатом ФФУ, в результате руководство федерации не может лишить его должности, которую он и так уже не занимает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала чемпионата мира.