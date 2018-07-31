10:59 31.07.2018 | Спорт | Новости
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Бывший арбитр ФИФА уволился из-за коррупции

Экс-судья Сергей Шебек в Международной федерации футбола покинул свою должность, где проработал длительное время делегатом ФФУ. Причиной увольнения арбитр назвал коррупционные действия руководоства, которые разрушают отечественный футбол.

Бывший арбитр ФИФА уволился из-за коррупции

Об этом сообщает Sport Arena.

Соотвествующие заявление об уходе уже было отправлено главе ФФУ Андрею Павелко, комитету по развитию футбола в регионах и комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

По предварительной информации, настоящей причиной выхода из состава является отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна с должности вице-президента ФФУ. Также одной из причин называются "самоубийственные" публикации в СМИ с разбором матчей от комитета арбитров ФФУ.

В свою очередь по сведениям других источников, Шебек не прошел аттестацию, которая проходила 17 июля 2018. Поэтому, экс-арбитр не является делегатом ФФУ, в результате руководство федерации не может лишить его должности, которую он и так уже не занимает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международная федерация футбола изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала чемпионата мира.


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