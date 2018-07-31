Бывший арбитр ФИФА уволился из-за коррупции

Экс-судья Сергей Шебек в Международной федерации футбола покинул свою должность, где проработал длительное время делегатом ФФУ. Причиной увольнения арбитр назвал коррупционные действия руководоства, которые разрушают отечественный футбол.
Об этом сообщает Sport Arena.
Соотвествующие заявление об уходе уже было отправлено главе ФФУ Андрею Павелко, комитету по развитию футбола в регионах и комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
По предварительной информации, настоящей причиной выхода из состава является отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна с должности вице-президента ФФУ. Также одной из причин называются "самоубийственные" публикации в СМИ с разбором матчей от комитета арбитров ФФУ.
В свою очередь по сведениям других источников, Шебек не прошел аттестацию, которая проходила 17 июля 2018. Поэтому, экс-арбитр не является делегатом ФФУ, в результате руководство федерации не может лишить его должности, которую он и так уже не занимает.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала чемпионата мира.