10:39 30.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В УПЛ утвердили возможность проведения "золотого матча"

В регламенте украинской премьер-лиги утверждена возможность проведения золотого матча в текущем сезоне. Так, в случае наличия в обеих командах одинакового количества очков, то их место в таблице определяется по количеству набранных очков в личном противостоянии команд.

В УПЛ утвердили возможность проведения

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Отметим, что следующий пункт по определению чемпиона – разница мячей в личных встречах, затем – большее количество забитых голов одной из команд. 

Вообщем-то, если и здесь равенство, то дальше будут смотреть на большее количество забитых мячей в личных встречах. И только если даже по этому компоненту не будет выявлено сильнейшего, между командами будет проведен "Золотой матч".

Место проведения такой встречи будет установлено руководством УПЛ, команда-хозяйка матча будет определяться путем жеребьевки. Регламент матча предусматривает дополнительное время, в случае ничьи в основное, и серию пенальти.

Напомним, вернуть в регламент положение "Золотой матч" предложило киевское "Динамо".

Как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Надлежащее изменение было принято совет УЕФА в 36-ю заметке законов о правилах безопасности и поведения болельщиков во время футбольных матчей.


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