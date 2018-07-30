В УПЛ утвердили возможность проведения "золотого матча"

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Отметим, что следующий пункт по определению чемпиона – разница мячей в личных встречах, затем – большее количество забитых голов одной из команд.

Вообщем-то, если и здесь равенство, то дальше будут смотреть на большее количество забитых мячей в личных встречах. И только если даже по этому компоненту не будет выявлено сильнейшего, между командами будет проведен "Золотой матч".

Место проведения такой встречи будет установлено руководством УПЛ, команда-хозяйка матча будет определяться путем жеребьевки. Регламент матча предусматривает дополнительное время, в случае ничьи в основное, и серию пенальти.

Напомним, вернуть в регламент положение "Золотой матч" предложило киевское "Динамо".

Как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Надлежащее изменение было принято совет УЕФА в 36-ю заметке законов о правилах безопасности и поведения болельщиков во время футбольных матчей.