В УПЛ утвердили возможность проведения "золотого матча"

В регламенте украинской премьер-лиги утверждена возможность проведения золотого матча в текущем сезоне. Так, в случае наличия в обеих командах одинакового количества очков, то их место в таблице определяется по количеству набранных очков в личном противостоянии команд.
Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Отметим, что следующий пункт по определению чемпиона – разница мячей в личных встречах, затем – большее количество забитых голов одной из команд.
Вообщем-то, если и здесь равенство, то дальше будут смотреть на большее количество забитых мячей в личных встречах. И только если даже по этому компоненту не будет выявлено сильнейшего, между командами будет проведен "Золотой матч".
Место проведения такой встречи будет установлено руководством УПЛ, команда-хозяйка матча будет определяться путем жеребьевки. Регламент матча предусматривает дополнительное время, в случае ничьи в основное, и серию пенальти.
Напомним, вернуть в регламент положение "Золотой матч" предложило киевское "Динамо".
Как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Надлежащее изменение было принято совет УЕФА в 36-ю заметке законов о правилах безопасности и поведения болельщиков во время футбольных матчей.