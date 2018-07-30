Украинские гребцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира в Болгарии

На соревнованиях в Болгарии байдарочник Олег Кухарик на 500-метровой дистанции с результатом 1 минута 36,078 секунды принес Украине золотую медаль.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ Украины.

Кроме того, в составе каноэ-четверки на дистанции 500 м завоевали серебряные медали чемпионы Европы Дмитрий Озимок, Александр Яцюк, Павел Семенюк и Илья Шаргородский из Южного.

Бронзовая медаль досталась Дмитрию Даниленко, Дмитрию Костишену, Денису Лахманову и Олегу Кухарику в составе байдарки-четверки. На чемпионате Европы они также получили "бронзу".

Как сообщал "УРА-Информ", всего украинская сборная получила пять наград. Ранее обладателями бронзовой медали были каноист Павел Алтухов на 1000 м., а также Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на каноэ-двойке в 200 м.