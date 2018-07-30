Появились подробности игрового номера Ярмоленко в Вест Хэме

Об этом сообщает zbirna.com.

Как отмечается, 28-летний игрок в сезоне 2018/19 будет играть за "Вест Хэм" под номером 20. В частности, именно под этой цифрой 28-летний украинец играл в предсезонных товарищеских матчах за лондонцев.

Согласно недавно полученным сведениям, в дортмундской Боруссии Андрей выступал под номером 9, в Динамо – 10, а в сборной Украины – 7.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в регламенте украинской премьер-лиги утверждена возможность проведения золотого матча в текущем сезоне. Так, в случае наличия в обеих командах одинакового количества очков, то их место в таблице определяется по количеству набранных очков в личном противостоянии команд.